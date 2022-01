Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

der Polizeistation Vienenburg am 30.01.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum - Am 29.01.22, um 18.30 Uhr, kam es auf der L 501 im Bereich Göttingerode zu einem Verkehrsunfall durch einen umgestürzten Baum. Eine 27-jährige Frau aus Goslar befuhr mit ihrem PKW die L 501 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Bad Harzburg. In Höhe des Ortsteils Göttingerode stürzte aufgrund des starken Windes ein abgestorbener Nadelbaum auf die Fahrbahn, direkt vor den PKW der Frau, so dass diese trotz Vollbremsung noch auf den Baum auffährt. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000, -- EUR.

Verkehrsunfall mit verletztem Mofafahrer - Am 29.01.22, um 09.15 Uhr, ereignete sich auf der der K 34 zwischen Vienenburg und Wiedelah ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mofafahrer verletzt wurde. Der 61-jährige Mofafahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die K 34 von Vienenburg kommend in Richtung Wiedelah. Eine vor ihm fahrende 67-jährige PKW-Fahrerin aus Lengde wollte mit ihrem PKW nach links in Richtung Lengde abbiegen. Der Mofafahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache hinten auf den PKW auf. Dabei wurde er verletzt. Er erlitt unter anderem einen Armbruch und wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Goslar eingeliefert. Dort wurde er nach ambulanter Behandlung entlassen. An dem Mofa entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwas 500, -- EUR.

Einbruch in Gartenlaube - In Vienenburg, Kleingartenverein Teichstraße, kam es in der Nacht zum 29.01.22 zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Dort war durch einen bislang unbekannten Täter gewaltsam in die Laube eingedrungen und geringwertige Gegenstände entwendet worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250, -- EUR I.A. Hertrampf, PHK

