POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 10.12.2021

Goslar (ots)

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Do., 09.12.2021, 18.10 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann aus Langelsheim mit seinem Pkw Renault die L 515, Kaspar-Bitter Straße, in Lautenthal, i.R. Wildemann. Hierbei fuhr er ungebremst auf einen geparkten Pkw Suzuki auf und schob diesen gegen einen Grundstückszaun. Bei der Unfallaufnahme wurde erhebl. Alkoholgeruch beim verursachenden Fahrer festgestellt. Ein Test ergab dann auch deutlich über 3 Promille Atemalkohol, Folge: Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins. Beide Pkw waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei ca 17 000 Euro.

