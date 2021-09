Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.09.2021, gegen 18:15 Uhr) kam es auf der Westhausener Straße in Solingen zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten.

Ein 45-jähriger Remscheider war mit seiner Honda auf der Westhausener Straße in Richtung Remscheid unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug verlor. Er prallte in einer Kurve gegen die Leitplanke und kam in der Folge zu Fall.

Zeugen leisteten dem Verletzen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe, die ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus brachten.

Das beschädigte Krad musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. (weit)

