Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in leerstehendem Gebäude

Wuppertal (ots)

Gestern (27.09.2021), gegen 18:30 Uhr, kam es in einem leerstehenden Gebäude in Wuppertal-Barmen zu einem Brand. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte eine Rauchentwicklung aus dem Haus am Robert-Koch-Platz. Die Polizisten näherten sich dem Gebäude und forderten die Feuerwehr an. Auf dem Gelände konnten sie zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis achtzehn Jahren feststellen. Fünf der Jugendlichen hatten sich in dem Haus aufgehalten und klagten über Kopfschmerzen und Atemwegsbeschwerden. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Durch das Feuer entstand kein größerer Sachschaden. Aufgabe der Kriminalpolizei ist es die Brandursache zu klären. (sw)

