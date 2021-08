Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mit Pfefferspray angegriffen und geschlagen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 12.08.2021, kam es gegen 08:00 Uhr in der Rathausgasse, im Bereich eines Kiosks zu einer Körperverletzung in deren Verlauf ein 62-jähriger Mann nach bisherigem Kenntnisstand durch einen 25-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen und im weiteren Verlauf mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen wurde. Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen algerischen Staatsangehörigen handelt, wurde auf seiner Flucht vom leicht verletzten Geschädigten verfolgt und konnte letztendlich noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-2880 zu melden.

