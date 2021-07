Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Lebensmittelmarkt

Horhausen (Westerwald) (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.07.2021, auf Samstag wurde durch unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in Horhausen (Westerwald) eingebrochen. Gegen 02:40 Uhr machten sich der/die unbekannten Täter am Gebäudekomplex zu schaffen und drangen in diesen ein. Nachdem in dem Lebensmittelmarkt Zigaretten entwendet wurden, flüchteten der/die Täter wieder, vermutlich mit einem PKW in unbekannte Richtung.

Zeugen welche in der Nacht von Freitag auf Samstag Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Straßenhaus, unter Telefon 02634-9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu wenden.

