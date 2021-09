Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Täter nach Einbruch in Stralsund gestellt

Stralsund (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (10.09.2021) konnte die Polizei in Stralsund mit Hilfe von Bürgerhinweisen einen Täter nach einem Einbruch in ein Geschäft stellen.

Gegen 01:15 Uhr meldete eine 35-jährige deutsche Anwohnerin, dass gegenwärtig jemand versucht in ein Bekleidungsgeschäft einzubrechen. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, stellten sie fest, dass die Schaufensterscheibe des Geschäfts beschädigt war. Der Täter, der durch die Zeugin beschrieben werden konnte, war zwischenzeitlich zu Fuß geflüchtet. In der Zwischenzeit meldete sich ein weiterer deutscher Zeuge bei der Polizei, der den Täter flüchten sah. Bereits nach kurzer Zeit konnten die Beamten den jugendlichen deutschen Tatverdächtigen in der Nähe des Knieperteichs feststellen. Er hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich das Diebesgut befand. Dabei handelte es sich um Kleidungsstücke (Ober- und Unterbekleidung) mit einem Warenwert von circa 300 Euro.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Am 09.09.2021 gegen 23:45 Uhr beobachtete eine deutsche Zeugin, wie zwei männliche Personen versuchten in eine Apotheke im Küterdamm in Stralsund einzubrechen. Hierbei wurde ebenfalls eine Fentscherscheibe beschädigt. Die Tatverdächtigen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei möchte sich an dieser Stelle bei allen Zeugen bedanken, denn ihr schnelles und umsichtiges Handeln hat im eingangs beschriebenen Sachverhalt zur Ermittlung des Tatverdächtigen beigetragen und im zweiten Sachverhalt vermutlich ebenfalls wichtige Hinweise für die weiteren Ermittlungen geliefert.

