Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.12.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 2000,- Euro

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit v. 07.12.21, 17.30 Uhr bis 08.12.21, 09.00 Uhr, die Spadentorstraße in Rhüden und beschädigte vermutlich bei einem Wendemanöver einen Grundstückszaun. Am Zaun entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Ort. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Beleidigung

Ein 55jähriger Mann aus Seesen beleidigte am 08.12.21, 11.20 Uhr, in der Gartenstraße in Seesen den dortigen Hausmeister als "Hurensohn". Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einfache Körperverletzung

Am 08.12.21, gegen 15.20 Uhr, spuckte ein 55jähriger Mann aus Klingenberg in Bilderlahe, Neues Forsthaus, einem 53jährigen Mann aus Seesen nach vorausgegangenen Streitigkeiten ins Gesicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einfacher Diebstahl

Am 08.12.21, gegen 18.00 Uhr, wurde eine 79jährige Frau aus Seesen Opfer eines Trickdiebstahls in einem Einzelhandelsgeschäft in der Braunschweiger Straße in Seesen. Eine bislang unbekannte Frau lenkte die Geschädigte mit einem Hinweis ab. Währenddessen entnimmt ein unbekannter Mann die Handtasche der Geschädigten, welche sie in ihren Einkaufswagen gelegt hatte. In der Handtasche der Geschädigten befanden sich unter anderem die Geldbörse mit diversen Papieren und Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde durch eine Videoüberwachungsanlage im Geschäft aufgezeichnet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person- Schaden 3000,- Euro

Am 09.12.21, 04.35 Uhr, befuhr 34jähriger Mann aus Hildesheim mit seinem Pkw Audi A 3 die Katelnburgstraße in Rhüden in Richtung der BAB 7. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er an der Unfallstelle mit dem ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Polo einer 39jährigen Anwohnerin. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher wurde dadurch leicht verletzt und wurde dem Krankenhaus Seesen zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Korona-Kontrollen

Am 08.12.21, zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr, führten Mitarbeiter der Stadt Seesen mit Unterstützung durch eingesetzte Polizeibeamte Korona- Kontrollen in diversen Geschäften in der Innenstadt durch. Ordnungswidrigkeiten wurden durch die Stadt Seesen geahndet.

i.A.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell