Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Braunlage Schadensträchtiger Einbruch in ein Hotel

Goslar (ots)

In der Nacht vom Dienstag, den 07.12.21 auf Mi., den 08.12.2021, in der Zeit zwischen18.00 und 07.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Hotel in der Herzog-Johann-Albrecht-Straße in Braunlage. Bislang unbekannte Täter brachen ein Fenster zu den Büroräumen auf und gelangten so in das Hotel. Hier durchsuchten die Täter die Büroräumlichkeiten und entwendeten Bargeld, einen Safe, diverse Schlüssel und diverse andere Gegenstände. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Weiterer erheblicher Schaden entstand durch diverse Beschädigungen, sowie durch Begleit-/ und Folgeschäden. Hier beträgt die Schadenssumme ca. 10-15.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage T. 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

38700 Braunlage 09122021 BA

