Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 08.12.2021

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld

- Wohnungseinbruchdiebstahl im Fingerhutweg

In der Zeit von Montag, 06.12.2021, 17:45 Uhr bis Dienstag, 07.12.2021, 15:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Fingerhutweg ein. Hierbei wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Goslar

- Sachbeschädigung an PKW

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntag, 05.12.2021, 14:30 Uhr, bis Montag, 06.12.21, 07:30 Uhr den rechten Vorderreifen eines am Osterfeld abgestellten grünen Fuji Heavy Subaru. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

Bad Harzburg

- Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 07.12.2021, um 12:30 Uhr, wurde eine 33-jährige Fahrerin eines gelben Skoda Citigo in der Nordhäuser Str. einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein von den Polizeibeamten durchgeführter Drogentest verlief u.a. positiv auf THC und Amphetamin. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei der Fahrerin außerdem weitere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell