Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Sachbeschädigungen an Pkw:

Bislang unbekannte/r Täter beschädigte am Sonntag, in der Zeit von 05.00 Uhr bis zur Feststellung um 14.00 Uhr, an einem im Ortsteil Göttingerode in der Kreisstraße am Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Opel Corsa die Rückleuchte hinten rechts. Ebenfalls beschädigt wurde die rechte hintere Rückleuchte an einem BMW der 1er Reihe. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit zwischen vom 04.12.2021, 14.45 Uhr, und 05.12.2021, 13.00 Uhr, gleichfalls in der Kreisstraße am Fahrbahnrand. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell