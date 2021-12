Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.12.2021

Goslar (ots)

Goslar

- Unfallflucht im Gewerbegebiet

Am Freitag, 03.12.2021, um 17:30 Uhr, stellte ein 35-jähriger Goslarer seinen roten Skoda Octavia ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Zeiß-Straße ab. Als er um 18:15 Uhr zurückkehrte, konnte er mehrere Lackkratzer an der hinteren linken Tür feststellen. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell