Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Samstag, 04.12.2021

Goslar (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls an KFZ

Am 03.12.2021, gegen 08:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Goslar ein Diebstahl eines Katalysators im Bereich der Dörntener Straße in Goslar gemeldet. Der Katalysator wurde augenscheinlich mittels Werkzeug vom PKW entfernt. Der Tatzeitraum war durch den Geschädigten nicht näher eingrenzbar. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zum o.g. Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Sachbeschädigung durch pyrotechnischen Gegenstand

Am Samstag, 03.12.2021, gegen 22:45 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Briefkasten im Ortsteil Oker im Bereich der Straße "Okertal" durch die Verwendung eines pyrotechnischen Gegenstands beschädigt. Der Geschädigte sowie eine Anwohnerin hatten zuvor einen lauten Knall wahrnehmen können. Durch die Anwohnerin konnte zudem ein PKW festgestellt werden, welcher sich vom Tatort entfernte. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zum o.g. Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls an KFZ

Am 04.12.2021, gegen 10:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Goslar ein Diebstahl eines Katalysators im Bereich der Lauenburger Straße in Goslar gemeldet. Der Katalysator wurde augenscheinlich mittels Werkzeug vom KFZ entfernt. Der Geschädigte gab an, dass er seinen PKW am 01.12.2021 gegen 07:00 Uhr im Bereich der Lauenburger Straße abgestellt habe. Er habe den Diebstahl erst zur o.g. Meldezeit bemerkt. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zum o.g. Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

i.A. Lepa, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell