Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.12.2021

Goslar (ots)

GS-Ohlhof:

-Wohnungseinbruch

Am 30.11.2021, zwischen 16.50 - 17.35 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus im Wolfgang-Borchert-Weg in Ohlhof ein.

Obwohl danach alle Räumlichkeiten betreten und durchwühlt wurden, verließen die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand das Haus offenbar ohne Beute.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

GS-Oker:

-Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrerin auf der B 6

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte der Grund gewesen sein, dass eine 32-Jährige Goslarerin am 01.12.21, gegen 09.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6, Höhe Abfahrt Oker, verletzt wurde.

Die Frau war mit ihrem PKW Hyundai auf der B 6 aus Rtg. Goslar gekommen und wollte die Bundesstraße an der Abfahrt Oker verlassen. Hierbei kam sie im Kurvenbereich ins Schleudern, geriet von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen.

Die 32-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ferner entstanden an ihrem Fahrzeug sowie der Straßenböschung Schäden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

i.A. Brych, PK

