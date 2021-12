Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen

Goslar (ots)

Betrug

Eine 19-jährige Seesenerin zeigte am Dienstag bei der Polizei an, dass sie über die Internetplattform "mobile.de" ein Motorrad zu Kauf angeboten hatte. Ein möglicher Käufer hatte per Email Interesse bekundet und zur Täuschung über seine wahre Identität das Lichtbild eines Bundespersonalausweises zugesandt, obwohl es sich bei der abgebildeten Person offensichtlich nicht um den Käufer handelte. Eine anschließende direkte Kontaktaufnahme durch die Anzeigenerstatterin mit der abgebildeten Person ergab, dass es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu gleichgelagerten Taten gekommen war. Gegen den bislang unbekannten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Urkundenfälschung

In einer Apotheke in der Jacobsonstraße wurden am Dienstagnachmittag einer Mitarbeiterin durch zwei Seesener Mitbürger offensichtlich gefälschte Impfausweise vorgelegt, um anschließend digitale Impfnachweise zu erhalten. Die Fälschung wurde erkannt und durch die Polizei sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen die beiden Personen wurde eingeleitet.

i.A. Behnke, POK'in

