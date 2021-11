Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.11.2021

Goslar (ots)

Goslar

- Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Montag, 29.11.2021, um 20:35 Uhr, befuhr ein 37-jähriger mit seinem schwarzen BMW die Straße Im Schleeke in Richtung Oker. Aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands fuhr er auf den vorausfahrenden schwarzen Seat Leon einer 23-jährigen auf. Diese wurde dadurch verletzt und anschließend dem Goslarer Krankenhaus zugeführt.

Da ein Drogentest bei dem 37-jährigen u. a. positiv auf THC verlief, wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 14.000 Euro geschätzt.

- Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad

Am Dienstag, 30.11.2021, um 05:02 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Goslarer mit seinem Moped die Bahnhofstraße in Richtung Harzburger Straße. Aufgrund der nassen Fahrbahn verlor er den halt und rutschte anschließend gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten weißen Peugeot. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro.

Der Goslarer wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung dem Krankenhaus Goslar zugeführt werden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell