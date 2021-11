Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 30.11.21

Sachbeschädigung

In der Zeit vom Freitag, 11.00 Uhr, bis Montag, 10.00 Uhr, drang ein bislang Unbekannter in das leerstehende Gebäude des ehemaligen Krankenhauses ein und beschädigte eine Deckenlampe. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Erpressung

Eine 50-jährige Seesenerin zeigte bei der Polizei an, dass sie von einer ihr persönlich unbekannten, männlichen Person erpresst wird. Dieser erpresst die Anzeigenerstatterin damit, dass er kompromitierende Bilder von ihr bei Facebook veröffentlichen wird, wenn sie ihm nicht 1000 Euro überweist. Die Ermittlungen seitens der Polizei wurden aufgenommen.

Diebstahl

Bereits am Mittwoch, den 24.11.21, gegen 14.00 Uhr, wurde einer 74-jährigen Seesenerin, in einem Lebensmittelgeschäft in der Braunschweiger Straße, die Geldbörse aus der Jacke entwendet. Neben Personalpapieren und EC-Karte befand sich 140 Euro in der Geldbörse. Der Täter ist bislang unbekannt.

Verkehrsunfall

Am Montag, gegen 15.25 Uhr, eieignete sich auf der Bundesstraße 82, an der Einmündung zur K 69 Richtung Hahausen, ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Langelsheimer kam beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn ab und anschließend im Straßengraben zum Stehen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 2000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Einbruchsdiebstahl

Zu einem Einbruchsdiebstahl in zwei Dachbodenverschlägen eines Mehrfamilienhaus in der Posener Straße kam es in der Zeit von Donnerstag, 12.00 Uhr, bis Montag, 16.00 Uhr. Ein bislang Unbekannter drang widerrechtlich in die Verschläge ein und entwendete aus dem einen eine alte Fotokamera im Wert von 50 Euro. Aus dem anderen wurde nichts entwendet.

