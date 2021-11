Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.11.2021

Goslar (ots)

Goslar

- Versuchte Sachbeschädigung durch Feuer

Am 29.11.21, zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr, deponierte ein bislang unbekannter Täter eine mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit gefüllte Glasflasche in einem Papiercontainer an der Kreismusikschule an der Marktstraße und entzündete einen am Flaschenhals angebrachten Docht.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Brand des Containers noch rechtzeitig verhindern. Eine anschließende durch die Feuerwehr Goslar mittels Wärmebildkamera durchgeführte Überprüfung ergab, dass keine Gefahr mehr bestand.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

i.A. Brych, PK

