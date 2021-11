POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 25.11. bis 28.11.2021

Polizeiinspektion Goslar

1. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Braunlage. Am 25.11.2021,gegen 18:30 Uhr, wurde im Stadtgebiet von Braunlage ein Kleintransporter mit Kennzeichen aus Berlin kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Pflichtversicherung für das Fahrzeug erloschen war. Sowohl gegen den Fahrzeughalter, als auch gegen den Fahrzeugführer, einem 31-jährigen Mann aus Albanien, wurden Strafverfahren eingeleitet und die Kennzeichen am Fahrzeug entstempelt. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde bei diesem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,-Euro erhoben.

2. Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hohegeiß. Am 26.11.2021, in der Zeit zwischen 19:35 und 21:50 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter eine Terassentür in Hohegeiß in der Straße Am Kurpark auf und gelangten in die Wohnung. Aus der Wohnung wurden zwei Geldbörsen, eine EC-Karte und ca. 720,- Euro Bargeld entwendet. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsgeschehen

Am 26. und 27.11.2021 gab der bevorstehende Winter seine erste Visitenkarte im Oberharz ab. Nicht alle Verkehrsteilnehmer waren ad hoc mit den winterlichen Fahrbahnverhältnissen vertraut, so dass es zu 6 glättebedingten Unfällen kam, die jedoch zumeist glimpflich verliefen. Der Gesamtschaden bei diesen Unfällen liegt insgesamt bei ca. 16.000,- Euro. Lediglich eine 24-jährige Pkw-Führerin aus dem Kreis Nordhausen verletzte sich leicht, als sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam.

