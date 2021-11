Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.11.21

Goslar (ots)

Ausspähen von Daten, Schadenshöhe 1362,95,- Euro

Ein 38jähriger Mann aus Seesen zeigte auf der hiesigen Dienststelle an, dass ein bislang unbekannter Täter über das Amazon-Konto des Geschädigten Waren im Wert in Höhe von 1362,95 Euro bestellt hatte. Bei Anlieferung verweigerte der Geschädigte die Annahme. Per Lastschrift wurde jedoch der o.a. Betrag eingezogen.

Knackstedt, POK

