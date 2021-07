Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw u. Katalysator Diebstahl von einem Pkw

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße "An der Schafweide" der weiße Pkw Seat einer Anwohnerin beschädigt. Dabei hat ein unbekannter Täter an dem abgestellten Pkw den Heckscheibenwischer abgebrochen. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können oder verdächtige Personen bzw. Umstände beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel. 05063-9010) zu melden.

In der Zeit v. 29.06 - 03.02.2021 wurde auf dem obersten Parkplatz der Rehklinik, in der Straße "An der Peesel", ein dort abgestellter Pkw Mercedes Benz angegangen. Durch einen unbekannten Täter wurde dabei der Katalysator des Pkw herausgeschnitten und entwendet. Hierzu wurde offenbar eine Flex genutzt. Auch in diesem Fall bittet die Bad Salzdetfurther Polizei mögliche Zeugen, sich unter Tel. 05063-9010 zu melden.

