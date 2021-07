Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld: Pressemeldung vom 03.07.2021// Einbruch in eine Hütte// Einbruchsversuch in ein Dorfgemeinschaftshaus// Verkehrsunfallflucht// Verkehrsunfall L485 "Nordtangente" unter Alkoholeinfluss

Hildesheim

- Polizei Alfeld (hey) -

Einbruch in die Rehbergbaude:

In die auf dem Rehberg gelegene Rehbergbaude (nördlich vom Ortsteil Langenholzen in Alfeld) wurde eingebrochen. Im Zeitraum vom 25.06.2021 bis zum 02.07.2021 sind in die Hütte unbekannte Täter gewaltsam eingedrungen und haben Diebesgut im Wert von geschätzten 50EUR entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen ist allerdings auch ein Sachschaden von 500EUR für die von einem Verein verwaltete Hütte entstanden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsversuch in das Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwache in Gerzen:

Bislang unbekannte Täter versuchten vergeblich gewaltsam in das am Sportplatz in Gerzen gelegene Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwache einzudringen. Die Tat wurde am Abend des 02.07.2021 festgestellt. Der Tatzeitraum erstreckt sich über mehrere Tage. Es wurde versucht eine Tür aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Alfeld; Betonmauer beschädigt:

Am Freitagvormittag des 02.07.2021 erhielt die Polizei Alfeld Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in Alfeld in der Urbanistraße. Durch einen grauen Skoda wurde beim Rangieren eine Betonmauer beschädigt. An der Mauer entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 500EUR. Durch die Polizei Alfeld wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall in Alfeld, L485 "Nordtangente" unter Alkoholeinfluss:

In den Morgenstunden des 03.07.2021, kommt es auf der Nordtangente (L485) in Alfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert im Seitenraum mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer blieb unverletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort allerdings schnell fest, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen den Fahrer wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Dem Fahrer wurde ein Blutprobe zur Bestimmung des Blutalkoholwertes entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000EUR geschätzt.

