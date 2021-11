Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kollidiert mit Straßenbaum

Bild-Infos

Download

Petershagen (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Petershäger mit seinem Pkw VW die Straße Dorpkamp im Ortsteil Neuenknick. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Er verletzte sich dabei schwer. Nach der Erstbehandlung vor Ort wurde er durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht auf Alkohol- bzw. Betäubungsmittelkonsum beim 26-Jährigen bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell