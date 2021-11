Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 16-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Minden (ots)

Am Freitag, gegen 14:45 Uhr kam es in Minden auf der Zähringerallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Ein 25-jähriger Mindener, als Fahrer eines Renault Megane, beabsichtigte von der Straße "Sieben Bauern" nach links in die Zähringerallee abzubiegen. Er missachtete das dortige Stopp-Zeichen und übersah eine auf der Zähringerallee befindliche 16-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Die 16-jährige Mindenerin erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen dem nächsten Krankenhaus zugeführt. Zur Unfallaufnahme wurde die Zähringerallee für eine Stunde gesperrt.

