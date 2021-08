Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Einbruch in das "Glashaus" - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unberechtigt zum so genannten "Glashaus" auf dem Maria-von-Rudloff-Platz im Rieselfeld Zutritt verschafft haben sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag. Der dabei entstandene Sach- bzw. Diebstahlsschaden lässt sich bis dato noch nicht genau beziffern, da in dem Tatobjekt noch nicht alle Objektnutzer abschließend befragt werden konnten, dieser dürfte aber mind. im vierstelligen Bereich liegen.

Der Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Sachverhaltsaufklärung geben können sich unter 0761-8824421 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell