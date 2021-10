Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bietet kostenlose Fahrradcodierung in Levern an

Stemwede (ots)

"Kein Fahrrad ohne Nummernschild" - Unter diesem Motto bietet die Polizei am kommenden Donnerstag, 4. November, eine kostenlose Fahrradregistrierung in Levern an. Los geht es um 13 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Niederdorfstraße.

Das "Nummernschild" ist ein Aufkleber, der sich nicht rückstandsfrei wieder ablösen lässt. "Ein derart registriertes Rad ist auf den ersten Blick als polizeilich erfasst zu erkennen und schreckt somit potenzielle Diebe ab, da das Entdeckungsrisiko deutlich erhöht wird", erklärt Hauptkommissar Oliver Thamm vom Kommissariat für Kriminalprävention.

"Erfasste Fahrräder werden bei uns zeitnah in einer Datenbank eingepflegt, so dass Fahrradbesitzer schnell ermittelt und aufgefundene Fahrräder in kurzer Zeit zugeordnet werden können" ergänzt Thamms Kollege Sören Anderson. Bei der mehrstündigen Aktion werden die beiden Präventionsberater unterstützt von Stemwedes Polizeibezirksbeamten, Thomas Müller.

Für die Kennzeichnung werden Interessierte gebeten, neben dem verkehrssicheren Fahrrad, ihren Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) mitzubringen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neben der Fahrradregistrierung steht seitens der Kreispolizeibehörde zudem Verkehrssicherheitsberater Klaus Torno für alle Fragen rund um das Thema Sicherheit und Erkennbarkeit im Straßenverkehr zur Verfügung. Weiterhin gibt der Experte Tipps zum sicheren Umgang mit dem Pedelec.

Anfang September hatten Polizei und Gemeinde die Fahrradkennzeichnung erstmals für Stemwede der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Anschluss folgte ein erster Codierungstermin am Schulzentrum in Wehdem.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell