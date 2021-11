Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrunkener Autofahrer landet vor einem Baum

Porta Westfalica (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 04:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Portaner mit seinem Mercedes-Kombi die Hausberger Straße in Fahrtrichtung Neesen. Dabei kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, einer Richtungstafel und letztlich mit einem Baum. Der 33-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall war schnell gefunden, der 33-Jährige war alkoholisiert gefahren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde polizeilich sichergestellt.

