Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Feuerausbruch in Pizzeria

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag ist es in der "Schützenstraße" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Um 17.25 Uhr war in einer Pizzeria an der Ecke zur "Wesereschstraße" ein Feuer im Bereich des Pizzaofens ausgebrochen. Der Inhaber des Restaurants wählte daraufhin den Notruf und warnte seine Mitarbeiter. Die Berufsfeuerwehr aus Osnabrück war schnell vor Ort und löschte den Brand, der zwischenzeitlich auf die Decke übergeschlagen war. Es wurden keine Personen verletzt. An dem Gebäude ist ein geringer Sachschaden entstanden. Während der Maßnahmen wurde der brandbetroffene Bereich weiträumig abgesperrt.

