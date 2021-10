Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Zeugen nach Tankstelleneinbruch gesucht

Menslage (ots)

Am Sonntagabend, zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr ist eine Tankstelle in der Quakenbrücker Straße unweit der Straße "Schevenwiese" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumlichkeiten und suchten nach Diebesgut. Sie nahmen schließlich eine dreistellige Summe Bargeld und zahlreiche Tabakwaren an sich und flüchteten vom Tatort. Die Polizei aus Bersenbrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können und insbesondere gegen 23.30 Uhr Personen mit einer Leiter im Bereich Tankstelle gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell