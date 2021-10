Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfallflucht am Petersburger Wall gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag, zwischen 15.15 Uhr und 17.30 Uhr, stieß ein unbekannter Autofahrer am Petersburger Wall mit seinem Fahrzeug gegen einen grünen VW, der unweit der Wassermannstraße abgestellt wurde. Der Golf Plus wurde vermutlich beim Rangieren an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

