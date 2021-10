Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: 11-jähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Berge (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, ist es in der Straße "Am Sonnenberg" zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 11-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad vom Grundstück der dortigen Oberschule auf den Gehweg. Das Kind fuhr zunächst entlang der Busspur und danach unmittelbar auf die Fahrbahn. Dabei erfasste ihn ein auf der Busspur in Richtung der Haltestelle fahrender Schulbus. Der Junge aus Berge wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Nach jetzigem Kenntnisstand kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Das Kind wurde vor Ort medizinisch betreut und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell