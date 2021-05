Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sattelzug fährt ins Mini-Heck

Konstanz (ots)

Ein polnischer Sattelzug ist am Dienstagnachmittag in der Reichenaustraße einer Mini-Fahrerin leicht ins Heck gefahren. Die 27-Jährige am Steuer ihres Kleinwagens musste wegen eines dortigen Verkehrsstaus anhalten, was der hinterherfahrende 52-jährige Trucker zu spät bemerkte. Die Mini-Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro.

