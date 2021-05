Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - Silberner Passat streift Audi

Konstanz (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines silbernen Passat, der am Dienstag in der Breslauer Straße einen geparkten Audi A3 touchiert hat und danach das Weite suchte. Eine aufmerksame Zeugin hatte das Geschehen gesehen und ihre Beobachtungen der Polizei mitgeteilt. Diese hat nun Unfallspuren gesichert. Den Schaden an der vorderen Stoßstange des Audi schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell