Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Gartlage: Unbekannter beschädigt vier Pkws

Osnabrück (ots)

Gegen 23.15 Uhr am Sonntagabend nahmen Anwohner der Luisenstraße ein mehrmaliges Knallen wahr. Als die aufmerksam gewordenen Personen auf der Straße nachschauten, was passiert war, entdeckten sie vier beschädigte Pkws. Die geparkten Fahrzeuge auf Höhe der Hausnummer 30 wurden durch einen unbekannten Täter vermutlich mit Tritten beschädigt. Der ggf. alkoholisierte Mann konnte noch im Weggehen beobachtet werden, jedoch konnte er durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Hinweise auf die Tat oder den Täter nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

