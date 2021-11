Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfallflucht auf Erich-Maria-Remarque-Ring gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, befuhr eine 25-Jährige mit ihrem VW Golf den Erich-Maria-Remarque-Ring in Richtung Hasetorwall. In Höhe des Altstadtbahnhofes ordnete sie sich dafür in die Geradeausspur ein. Als ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug links an der Osnabrücker vorbeifuhr, um in die Hasestraße einzubiegen, kollidierte der schwarze Pick-Up seitlich mit dem grauen Golf und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Die Polizei aus Osnabrück nimmt Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug unter 0541/327-2215 entgegen.

