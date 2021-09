Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Schüsse an Gaststätte, mehrere Personen verletzt

Mannheim-Waldhof (ots)

Am 25.09.2021 gegen 00.00 Uhr fielen vor einer Gaststätte in Mannheim-Waldhof Schüsse. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt, die in umliegende Kliniken eingeliefert wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht bei keiner der Personen Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell