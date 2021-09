Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Verbotenerweise gewendet - schwerer Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der Feudenheimer Straße auf Höhe des Aubuckel zum einem schweren Verkehrsunfall nachdem ein Pkw-Fahrer verbotenerweise gewendet hatte. Der Mann fuhr gegen 12.50 Uhr auf der Feudenheimer Straße in Richtung der Hauptstraße als er trotz Verbots sein Fahrzeug über die dortigen Gleisen wendete. Dabei übersah er die anfahrende Straßenbahn, die frontal mit dem Auto kollidierte. Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß keine Person verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro und an der Straßenabhn von mindestens 5.000 Euro. Während der anschließenden Unfallaufnahme, sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zu erhöhten Verkehrsbehinderungen und Rückstauungen im umliegenden Bereich. Der Verkehr wurde örtlich von der Verkehrspolizei umgeleitet. Um 14.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

