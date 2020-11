Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Fertigungsanlage in Brand geraten

SchüttorfSchüttorf (ots)

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Emslandstraße in Schüttorf alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es um 12.45 Uhr zu einem Brand in einer Fertigungsanlage eines papierverarbeitenden Betriebes. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Millionen Euro beziffert.

