Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Dienstag, den 30.11.2021, 17:30 Uhr:

Der Fahrer eines Skoda Kodiaq und eines VW Transporter befuhren nacheinander die Herzog-Wilhelm-Straße in Richtung Schmiedestraße. In Höhe der Einmündung der Friederikenstraße musste der vorausfahrende Skoda-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt zum Stehen bringen. Dieses Manöver erkannte der nachfolgende Fahrer im Transporter zu spät und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 40jährige Fahrer im Skoda leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt schätzungsweise 700,- Euro.

