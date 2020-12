Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen nach Unfall mit leicht verletzter Person gesucht

Neuwied-InnenstadtNeuwied-Innenstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 14.00 h, befuhr ein VW Beetle die Marktstraße in Neuwied und hielt zunächst an der Kreuzung Hermannstraße an der roten Ampel an. Zeitgleich befuhr ein Ford Ka die Hermannstraße. An dieser Kreuzung zeigte die Ampel für ihn Grün und er fuhr durch. Die Fahrerin des Beetle gab an, dass die Ampel in der Marktstraße ebenfalls auf Grün wechselte und sie deswegen losfuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei der Beifahrer im Ford Ka leicht verletzt wurde. Die Polizei Neuwied sucht Zeugen, die Angaben über die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

