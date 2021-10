Polizei Bochum

POL-BO: Bandendiebstahl: Wer kennt diese Frauen?

Bochum (ots)

In einem unbeobachteten Moment griffen sie zu: Die Polizei fahndet nach drei Frauen, die dringend tatverdächtig sind, einen Bandendiebstahl in der Bochumer Innenstadt begangen zu haben.

Mit richterlichem Beschluss werden nun Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht. Hier finden Sie die Bilder: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-taschendiebstahl-1

Die Tat hat sich am Mittwoch, 28. Juli, in dem Schuhgeschäft an der Kortumstraße 75 ereignet. Gegen 12.45 Uhr probierte eine 44-jährige Bochumerin dort Schuhe an; ihre Handtasche hatte sie daher abgestellt. Die Täterinnen nutzten diese Gelegenheit, entwendeten die Geldbörse der Bochumerin und flüchteten. Der 44-Jährigen fiel der Diebstahl kurz darauf auf, als sie an der Kasse stand und bezahlen wollte.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell