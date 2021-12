Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.12.2021

Goslar

Goslar

-Einbruch in Sanitärfachhandel

Im Zeitraum von Fr., 03.12.2021, 16:00 Uhr - Mo., 06.12.2021, 05:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf das umfriedete Areal einer Firma in der Straße Im Schleeke.

Dort drangen sie gewaltsam in die Büro-, Lager- und Verkaufsräumlichkeiten des Betriebes ein, aus welchen sie Sanitär- und Zubehörmaterial sowie Werkzeug in noch nicht bekannter Höhe entwendeten.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar bittet Personen, die im Bereich der Straße Im Schleeke in dem Tatzeitraum für den Sachverhalt relevante Beobachtungen gemacht haben, bzw. sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

- Einsatzleistelle der Polizei Goslar nach Braunschweig überführt

Seit Montag, 06.12.2021, 12:45 Uhr, gehen die bei der Polizei eingehenden Notrufe aus dem Landkreis Goslar in der neu eingerichteten Regionalleitstelle in Braunschweig ein. Die Notrufe werden hier zentral für das gesamte Gebiet der Polizeidirektion Braunschweig koordiniert und gesteuert. Nach und nach werden die weiteren Einsatzleistellen der Polizeiinspektionen sukzessive in die neue Leitstellenstruktur überführt.

"Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung können durch eine große Regionalleitstelle Einsatzkräfte und -lagen auch inspektionsübergreifend und damit noch zielgerichteter koordiniert werden. Zudem können Spitzen im Anrufaufkommen in einer Großleitstelle besser abgefangen werden", so Sven Jürgensen, Leiter Einsatz der Polizei Goslar.

Auf die ersten 24 Stunden blickt Jürgensen äußerst zufrieden zurück: "Die Überführung der Leitstelle Goslar in die Regionalleitstelle Braunschweig konnte professionell und ohne Zeitverzug abgewickelt werden. Alle Systeme laufen absolut stabil und störungsfrei."

Der letzte in Goslar eingehende Polizeinotruf konnte um kurz nach 12:00 Uhr angenommen werden. Hierbei handelte es sich um einen Auffahrunfall ohne verletzte Personen.

Für allgemeine Anliegen ist die Polizei Goslar weiterhin unter der Rufnummer 05321 339 0 erreichbar.

i.A. Brych, PK

