POL-OS: Osnabrück: Unbekannter reißt Frau im Vorbeifahren das Handy aus der Hand

Osnabrück (ots)

In der Jahnstraße kam es am Montagabend um 21.00 Uhr zu einem Raubdelikt. Während eine 19-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg lief und dabei ihr Handy in der Hand hielt, wurde sie von einem unbekannteren Täter mit dem Fahrrad überholt. Dabei entriss ihr der Unbekannte im Vorbeifahren ihr Mobiltelefon und flüchtete anschließend in die Arndstraße. Der Unbekannte trug schwarze Kleidung und war mit einem schwarzen Rad unterwegs. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten sich unter 0541/327-2115 zu melden.

