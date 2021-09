Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Radfahrerin

Radfahrerin verletzt sich schwer

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitag, 17.09.2021, um 13.15 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort an der Kreuzung Rheinberger Straße / Wiesenbruchstraße, bei dem eine 14-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Ein 86-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem Auto die Rheinberger Straße (B 510) aus Richtung Rheinberg kommend, in Richtung Rheurdt. Im Kreuzungsbereich der Straßen Rheinberger Straße und Wiesenbruchstraße, kam es zum Zusammenstoß mit einer 14-jährigen Schülerin aus Kamp-Lintfort, die mit ihrem Fahrrad die Rheinberger Straße in Richtung Wiesenbruchstraße an der dortigen Ampel überqueren wollte.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Schülerin so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber nach Duisburg in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Eine Lebensgefahr besteht zurzeit nicht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Rheinberger Straße musste für die Unfallaufnahme vier Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell