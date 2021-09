Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Angebliche Polizisten versuchen in Polizeiuniform in ein Haus zu kommen

Moers (ots)

Verkleidet mit täuschend echter Polizeiuniform: Zwei Männer haben am Donnerstag gegen 12.00 Uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus an der Theodor-Heuss-Straße zu gelangen. Gegenüber der Bewohnerin gaben sie vor der Eingangstür an, sie seien von der Polizei und wollten eine Familienangelegenheit mit ihr besprechen.

Weil der 83-Jährigen das aber komisch vorkam, ließ sie die Männer nicht herein und informierte die Polizei. Sie sucht nach den etwa 25 bis 30 Jahre alten Männern, die circa 175 cm groß sind. Die Unbekannten trugen blaue Polizeiuniformen mit blauen Schulterklappen ohne Stern und blaue Schirmmützen. Beide sprachen gebrochenes Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

Die 83-Jährige handelte genau richtig. Denn die Polizei rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Von angeblichen Beamten sollten sich Bewohner den Dienstausweis zeigen lassen. Zudem sollten sie sich die Telefonnummer der Behörde heraussuchen und nachfragen, ob wirklich echte Polizisten vor der Tür stehen. Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals Geldbeträge an der Haustür abholt und deshalb auf keinen Fall Geld an Unbekannte übergeben werden soll. Betroffenen sollten auch bei Telefonanrufen keine Informationen über ihre finanziellen Verhältnisse preisgeben und sich nicht unter Druck setzen lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell