POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbrüche

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag, in der Zeit von 19.05 Uhr bis 21.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Kuckucksweg ein. Sie erbeuteten mindestens eine Kamera.

An der Niersenbruchstraße schlugen Täter in der Zeit von Donnerstag, 16.00 Uhr, bis Freitag, 01.00 Uhr, zu. Sie brachen in eine Doppelhaushälfte ein. Anschließend durchwühlten die das Hab und Gut der Bewohner. Was genau gestohle wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 9340, entgegen.

