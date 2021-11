Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Riemsloh: Zeugen nach Einbruch in Fertigungshalle gesucht

Melle (ots)

Am Sonntagabend ist eine Fertigungshalle an der St.-Annener-Straße ins Visier von Unbekannten geraten. Gegen 19.50 Uhr verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Gebäude in der Nähe der Straße "Kreuzholz" und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Mit bislang unbekanntem Diebesgut flüchteten die Diebe anschließend vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Melle unter 05422/920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell