Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungsbrand in Atterfeld

Osnabrück (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Sonntagabend in der Heidestraße gekommen. Gegen 17.30 Uhr bemerkten die Bewohner eines Mehrparteienhauses eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Diese war schon bei Eintreffen der Polizei mit 30 Kräften vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung, auch die übrigen Hausbewohner wurden nicht verletzt, jedoch zur Abklärung von eingesetzten Rettungsdienstkräften versorgt. Nach ersten Erkenntnissen scheint eine Küchenmaschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten zu sein. Die entstandenen Flammen schlugen auf Möbelstücke über, sodass das Feuer immer weiter entfacht wurde und es zu einer starken Rauchentwicklung kam, die Auswirkungen auf die gesamte Etage hatte. Die betroffene Wohnung wurde zunächst beschlagnahmt und am heutigen Morgen durch Ermittler der Polizei begutachtet. Eine genaue Brandursache kann nicht mehr eindeutig festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell