POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 08.12.21

Fundunterschlagung

Bereits am 28.11.21, gegen 08.00 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife des PK Bad Salzdetfurth eine männliche, 35jährige Person aus den Niederlanden in Holle kontrolliert. Diese führte ein Damenrad der Marke MC Kenzie mit sich. Die Person gab an, dass er das Fahrrad in einem Wald bei Seesen aufgefunden hatte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer kann Angaben zum Eigentümer des Fahrrades machen? Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (_Tel.: 05381/9440).

Verkehrsunfall mit Wild - Schaden 20.000,- Euro

Am 07.12.21, gegen 08.50 Uhr, befuhr ein 58jähriger Mann aus Sachsenhagen mit seinem Pkw Opel Agila die B 243 aus Richtung der BAB-Anschlussstelle Seesen in Richtung Osterode. Am Unfallort querte ein Stück Wild die Fahrbahn. Beim Versuch auszuweichen, kam der Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte erst mit der rechten, dann mit der linken Leitplanke. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden an seinem Pkw, sowie an den Leitplanken. Der Unfallverursacher wurde zudem leicht verletzt.

Vorbereiten des Ausspähens und Abfangen von Daten

Eine 47jährige Frau aus Hahausen erhielt am 01.12.21, gegen 16.00 Uhr, 10 sogenannte "Smishing -SMS in den sie unter dem Vorwand zum Klick auf einen Link aufgefordert wurde. Der Absender der SMS ist derzeit nicht bekannt. Die Anzeigeerstatterin folgte der Aufforderung nicht, sodass ihr kein finanzieller Schaden entstanden war.

Ladendiebstahl bzw. einfacher Diebstahl von sonstigen Sachen - Gesamtschaden 180,- Euro

Zwei bislang UT entwendet am 07.12.21, gegen 11.25 Uhr, aus einem Friseur-Geschäft auf der Jacobsonstraße in Seesen 150,- Euro Bargeld aus einer Geldbörse einer 57jährigen Frau aus Seesen. Die Geldbörse befand sich in einer Jackentasche der Frau. Diese hatte ihre Jacke ausgezogen und im Eingangsbereich des Geschäftes an eine Garderobe gehangen. Weiterhin entwendeten sie eine Flasche Shampoo, welche im Kassenbereich ausgestellt war. Bei den Tätern soll es sich um Personen osteuropäischen Aussehens gehandelt haben. Beide Personen sollen ca. 35 Jahre alt gewesen sein. Eine Person habe schwarze, die andere Person blonde Haare gehabt. Die eine Person sei auffallend dünn gewesen. Beide Personen waren dunkel bekleidet und sprachen nur gebrochen deutsch. Die Personen entfernten sich dann aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

