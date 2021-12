Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 09.12.2021

Goslar (ots)

GS-Hahndorf

Kennzeichen entwendet

Bislang unbekannte Täter, entwendeten in der Zeit von Di., 07.12.2021, 22:00 Uhr - Mi., 08.12.2021, 06:30 Uhr von einem in der Straße Zum Bohrfeld abgestellten PKW Kia Rio, beide amtliche Kennzeichen, GS - MY 9999.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Goslar

Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Ein 49-jähriger Bad Harzburger wollte am 08.12.21, gegen 12.20 Uhr, mit seinem Zustellfahrzeug zu Auslieferungszwecken von der Heinrich - Pieper - Str. aus nach rechts auf das Grundstück des Schulzentrums "Goldene Aue" abbiegen.

Das dazugehörige Bremsmanöver erkannte ein dahinterfahrender 48- jähriger Mann aus Goslar zu spät und fuhr mit seinem PKW Maserati auf das Lieferfahrzeug auf.

Der Bad Harzburger trug hierdurch leichte Verletzungen davon. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 EUR.

-Lüdke, KHK-

